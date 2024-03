L'avocat de trois transporteurs plaide deux suspensions du prononcé et un acquittement

La défense de trois transporteurs de drogue présumés a plaidé la suspension du prononcé pour Magomed P. et Thomas D. ainsi que l'acquittement pour Daniel K.D., mercredi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Les plaidoiries se poursuivent au procès Encro, relatif à des organisations criminelles actives dans le trafic de drogue.

Magomed P. est poursuivi pour avoir transporté de la cocaïne pour le compte d'Eridan M.G., l'un des dirigeants présumés dans ce dossier. Le parquet fédéral a requis à son encontre une peine de quatre ans de réclusion, assortie d'une amende de 40.000 euros et d'une confiscation de 4.000 euros, équivalente au montant des revenus perçus pour les deux trajets effectués par le prévenu.

Sa défense a, elle, plaidé la suspension du prononcé et, à titre subsidiaire, une peine de travail. "Mon client n'avait pas d'emploi au moment des faits. On lui a proposé de l'argent facile. L'occasion a fait le larron. Il a accepté sans se rendre compte de ce que cela impliquait et de l'ampleur du trafic", a argumenté son conseil. Magomed P. a en outre arrêté d'initiative les transports, selon son avocat.