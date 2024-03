L'avocat de Yefferson M.M. demande "une peine correcte" pour son client

L'avocat de Jefferson M.M. a demandé lundi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, une "peine correcte" pour son client. Ce dernier est suspecté d'avoir travaillé dans un laboratoire de confection de cocaïne appartenant à une organisation criminelle mise au jour après le craquage des messageries cryptées Encrochat et Sky ECC.

Le pénaliste a également contesté la période infractionnelle, considérant que le procureur avait pris en compte la même période pour Jefferson M.M. que pour son frère Yeison. Or, le premier n'apparait que plus tard dans le dossier, selon son conseil.

Jefferson M.M. "est venu en Belgique à la demande de son frère", a affirmé le conseil du Colombien d'origine. "Il se trouvait dans une position vulnérable, car il avait perdu son emploi en Espagne. Le manque de moyens et une loyauté mal placée envers son frère l'ont mené à accepter la proposition."

"Au final, on a un homme qui est venu ici pendant 42 jours parce qu'il avait besoin d'argent et qui est désormais en prison depuis deux ans et cinq mois", a constaté l'avocat.

Enfin sur l'état de récidive de son client, condamné à Valence à trois ans de prison avec sursis pour vente de stupéfiants, le pénaliste a assuré que Jefferson M.M. n'avait fait qu'acheter un peu de cocaïne pour lui et un groupe d'amis avant de regarder un match de foot.

"Nous demandons une peine correcte et neuf ans ce n'est pas une peine correcte. Ce que nous pensons être une peine correcte, c'est un sursis probatoire à l'étranger. Il faut autoriser Jefferson M.M. à retourner dans sa famille. Il pourra être suivi par un assistant de justice en Espagne et devra prouver qu'il a cessé sa consommation de stupéfiants et qu'il a retrouvé un emploi", a terminé l'avocat.