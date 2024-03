L'avocat général requiert la perpétuité contre Sergio Siciliano pour crime sexiste

L'avocat général a demandé de ne pas descendre sous trente années de réclusion criminelle, ne retenant aucune circonstance atténuante en faveur de l'accusé.

De son côté, la défense a demandé aux jurés de ne pas prononcer la peine la plus lourde, reconnaissant pour sa part des circonstances atténuantes à l'accusé, notamment ses aveux directs et ses regrets. Mon client "vaut mieux que le pire crime qu'il a commis", a estimé Me Salvatore Callari, son avocat.