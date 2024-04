L'avocate de Yaroslav K. présente son client comme un "sot" qui n'était au courant de rien

"Mon client a rencontré Eridan M.G. (l'un des dirigeants présumés de l'organisation, NDLR) via Kamel A., qu'il connaissait bien. Il s'est donc montré moins méfiant", a expliqué la pénaliste. "Eridan M.G. lui demande de pouvoir utiliser son entrepôt comme lieu de stockage et Yaroslav K. accepte moyennant paiement. Il ne se pose aucune question."

Le ministère public reproche également au prévenu d'avoir fourni un conteneur et un véhicule à l'organisation. "C'était un conteneur destiné à stocker des fruits car mon client voulait faire de l'exportation de bananes vers l'Ukraine. Ce conteneur intéressait Eridan M.G. et il a proposé de l'argent pour pouvoir l'utiliser. Yaroslav K., naïf, crédule et sot, a accepté", a raconté l'avocate de la défense. "Eridan M.G. a aussi demandé à utiliser un véhicule et il a laissé faire."

"Quel aurait été son intérêt de laisser faire tout ça pour les 6.000 euros promis s'il savait qu'ils faisaient quelque chose de grave ?", a interrogé la pénaliste. "Il aurait trop à perdre, il est en Belgique depuis longtemps, parle le français, a toujours travaillé... Il est bien intégré."

La défense a finalement demandé l'acquittement au bénéfice du doute car "il n'y a aucun élément qui prouve que Yaroslav K. était au courant et qu'il voulait participer".