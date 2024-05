Le barreau de Bruxelles ouvre ses portes au public dimanche

Au programme de la journée portes ouvertes: une immersion complète dans l'univers de la justice par le biais de multiples activités.

"Le public aura l'occasion d'assister à des procès fictifs, de participer à des 'plaidoiries', des jeux de négociation et même, pour celles et ceux qui le désirent, de rencontrer le bâtonnier afin de lui poser des questions, de découvrir les rouages internes du barreau et de mieux comprendre la profession d'avocat, ainsi que son rôle", est-il indiqué dans le communiqué.