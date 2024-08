Le bilan de l'effondrement d'une décharge en Ouganda monte à 23 morts

Selon les médias locaux, des maisons, des personnes et des animaux d'élevage ont été engloutis sous des montagnes de déchets à la suite de cet éboulement, provoqué samedi aux premières heures de la journée par de fortes pluies.

Le président Yoweri Museveni a déclaré avoir ordonné aux forces spéciales de l'armée de participer aux recherches de survivants et a demandé qui avait autorisé des gens à vivre près "d'un tas potentiellement toxique et dangereux".

La décharge, créée en 1996, accueille la quasi-totalité des déchets collectés à Kampala.

Diverses régions d'Afrique de l'Est ont subi de fortes pluies récemment, dont l'Ouganda et l'Ethiopie, le deuxième pays le plus peuplé du continent.