Le bourgmestre d'Anderlecht demande "avec insistance" le renforcement des moyens de la PJF

Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 01h10, un homme de 31 ans a été abattu dans sa voiture avec une arme de guerre à Anderlecht, probablement une kalachnikov. L'homme aurait été touché par 17 balles et est décédé sur place. "Nous ne pouvons pas livrer d'informations précises sur les circonstances de la fusillade", a annoncé le bourgmestre. Une enquête judiciaire est en cours et déterminera donc les raisons du meurtre, a précisé le parquet.

Selon le bourgmestre, le nombre de plaintes relatives à des nuisances causées par le trafic de drogues "de plus en plus dures" ne fait qu'augmenter, forçant les autorités à prendre des dispositions. "Depuis mi-juin, il y a eu 455 actions de police spécifiques par rapport à cette problématique, avec plus de 1.000 arrestations sur un peu plus de deux mois dans nos quartiers, dont 551 arrestations judiciaires".

"Bien sûr, nous ne sommes pas naïfs. On sait bien que quand on arrête les dealers sur le terrain, on ne touche pas les gros bonnets, autrement dit le crime organisé", a-t-il embrayé.