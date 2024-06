Le camionneur décédé lors de l'accident sur le ring de Bruxelles était un homme de 54 ans

Le chauffeur de camion qui a trouvé la mort dans un accident sur le ring extérieur de Bruxelles (R0) mercredi matin était un homme de 54 ans, a indiqué le parquet de Hal-Vilvorde. Selon les premières constatations de l'expert en circulation, la remorque a heurté la glissière de sécurité sur le côté droit, ce qui a entraîné le déchaussement du pneu et rendu le véhicule incontrôlable.

L'accident s'est produit vers 05h00 du matin à proximité de la sortie Diegem sur R0. Le semi-remorque chargé de céréales a partiellement traversé la berme centrale.

"Le conducteur du semi-remorque, un homme de 54 ans, est décédé sur place", a précisé Ingrid Moriau, porte-parole du parquet. "Aucun autre véhicule n'a été impliqué dans l'accident. Le parquet a dépêché sur place le laboratoire de la police technique et scientifique et désigné un médecin légiste ainsi qu'un expert en circulation. Les premières conclusions de ce dernier montrent que la remorque a heurté la glissière de sécurité sur le côté droit, ce qui a provoqué le déchaussement du pneu. Le véhicule est alors devenu incontrôlable et s'est dirigé vers la berme centrale en béton avant de se renverser complètement."