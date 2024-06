Le capitaine Ysebaert désigné commandant faisant fonction dans la zone de secours de Wapi

La procédure de recrutement du nouveau commandant sera clôturée le 10 juillet. "A l'issue d'examens et de divers entretiens, le nouveau commandant sera désigné en septembre prochain", a annoncé lundi après-midi Philippe Mettens, bourgmestre de Flobecq et président de la zone de secours de Wapi. Une douzaine de candidats, venant de diverses régions de Wallonie et de Bruxelles, ont introduit leur candidature.

Face à l'absence de commandant de zone, ce qui avait été dénoncé le 10 juin dernier par le front commun syndical de la région, les membres du Collège de la zone de secours se sont réunis lundi afin de désigner un commandant faisant fonction. Trois personnes étaient en lice. Pas suffisamment brevetés pour cette mission, les majors Julien Gillet, qui avait effectué un excellent travail durant la période Covid, et Daniel Dherde n'ont pas été retenus.