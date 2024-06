Le chef de la diplomatie britannique David Cameron piégé par un canular vidéo

"Un certain nombre de messages ont été échangés, suivi d'un bref appel vidéo entre le ministre des Affaires étrangères et quelqu'un prétendant être Petro Porochenko", le président de l'Ukraine entre 2014 et 2019, a révélé le ministère dans un communiqué vendredi soir.

"Même si l'appel vidéo semblait clairement être avec M. Porochenko, le ministre des Affaires étrangères est devenu méfiant après cette conversation. Les coordonnées d'autres personnes lui ont été demandées, et compte tenu de ses inquiétudes, le ministre a cessé de répondre", a ajouté le ministère.