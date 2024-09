Le chef Nick Bril comparaîtra le 17 octobre devant la chambre du conseil

Nick Bril, le chef du restaurant "The Jane"**, comparaîtra le 17 octobre devant la chambre du conseil d'Anvers. Le parquet demandera son renvoi devant le tribunal correctionnel pour négligence coupable, délit de fuite, conduite en état d'ivresse, coups et blessures involontaires et défaut de maitrise d'un véhicule, a-t-on appris mercredi.