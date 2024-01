Le compagnon de la quinquagénaire décédée à Alost libéré sous conditions

L'incendie s'était déclaré aux environs de 01h30. La victime, âgée de 54 ans, avait été extraite de la maison, mais avait succombé dans l'ambulance, tandis que son compagnon avait quitté les lieux à temps. Ce dernier avait alors été conduit à l'hôpital afin d'y soigner une intoxication au monoxyde de carbone.

L'homme avait été interpellé dimanche et placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction mardi. Il devait comparaître vendredi devant la chambre du conseil de Termonde, mais le juge d'instruction a décidé de le libérer sous conditions jeudi. L'intéressé n'a jamais cessé de clamer son innocence, a affirmé son avocat, Me Michael Bracke, sans donner plus de détails sur le dossier.