Le comptable d'une intercommunale suspecté d'avoir détourné 900.000 euros

Un quinquagénaire liégeois qui était comptable pour l'Intercommunale de gestion immobilière liégeoise (IGIL) a comparu vendredi devant la chambre du conseil de Liège en vue d'un renvoi devant le tribunal correctionnel de Liège. Cet homme est suspecté d'avoir détourné plus de 900.000 euros.

L'inculpé est en aveux sur les faits qui lui sont reprochés. Pendant une période de cinq ans, entre 2011 et 2016, il avait détourné plus de 900.000 euros d'argent public par un système de fausses factures afin de satisfaire sa passion des jeux d'argent.

Ce comptable devra répondre de préventions de faux et usage de faux. Les faits avaient été partiellement révélés par le réviseur de l'IGIL et avaient débouché sur un accord d'indemnisation à l'amiable, sans poursuites judiciaires. C'était initialement une somme de 500.000 euros qui était supposée avoir été détournée. Mais l'accord n'avait pas été respecté et l'intercommunale avait déposé plainte en 2021. L'enquête avait alors révélé un montant de détournement supérieur à 900.000 euros.