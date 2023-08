Le corps du batelier disparu retrouvé dans la péniche naufragée à Termonde

Le corps du batelier dont la péniche a sombré il y a plus d'une semaine dans l'Escaut à Termonde (Flandre orientale) a été retrouvé dans l'embarcation lors des opérations de renflouage, ont indiqué jeudi les autorités communales et le parquet.

La péniche a sombré le 7 août dernier mais le renflouage n'a pu commencer que le 14 août. Les opérations ont ensuite été compliquées par le courant et les marées. Le navire, chargé de briques, a été partiellement sorti de l'eau mercredi mais l'équipe d'intervention a dû attendre qu'il soit stabilisé.

Ce n'est que dans la nuit de mercredi à jeudi que le corps du batelier a pu être retrouvé. L'un des deux chiens qui l'accompagnaient a lui aussi été retrouvé mort.

Les opérations de renflouage et de stabilisation se poursuivent ce jeudi, avant le remorquage et d'autres devoirs d'enquête. Affecté depuis le naufrage, le transport fluvial pourrait encore connaître des perturbations jusque vendredi.

Les opérations ont requis un grand nombre de spécialistes: l'entreprise néerlandaise Hebo (renflouage) a mobilisé 57 personnes, la protection civile 14, dont six plongeurs, et la police 32, notamment pour isoler les environs du public. La police de la navigation, l'assistance policière aux victimes ainsi que la cellule personnes disparues et identification des victimes a aussi été requises.