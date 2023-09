Le corps sans vie d'un homme a été découvert sur l'Allée Verte à Bruxelles

Le corps sans vie d'un homme a été découvert mercredi dernier sur l'Allée Verte à Bruxelles, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles, confirmant une information de Het Nieuwsblad et La Capitale. L'homme a très probablement été poignardé à mort, mais pour l'heure on ignore qui est l'auteur du crime et dans quelles circonstances les faits se sont déroulés.