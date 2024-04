Le débat sur les intérêts civils aura lieu les 16, 17 et 18 avril

Le débat sur les intérêts civils dans le procès des attentats à Bruxelles se tiendra les 16, 17 et 18 avril à 14h00 au Justitia. Sept mois après le verdict qui a condamné les huit coupables, les avocats de la partie civile et ceux de la défense se retrouveront donc à nouveau devant la cour d'assises pour débattre des indemnités que les auteurs devront verser aux victimes.

Le volet pénal du procès des attentats à Bruxelles est clos depuis le 15 septembre dernier, date à laquelle la cour d'assises a prononcé l'arrêt sur les peines. Mais le volet civil n'a pas encore été débattu. Il est fixé les 16, 17 et 18 avril à 14h00, trois après-midis durant lesquelles les avocats de la partie civile vont présenter les montants qu'ils estiment devoir être accordés comme dommages et intérêts à leurs clients, pour les préjudices physique et moral subis. Les avocats de la défense auront ensuite la parole pour éventuellement contester ces montants et demander à la cour de les revoir à la baisse.

La cour, soit la présidente et ses deux juges assesseurs, se retirera ensuite pour délibérer. Elle rendra un arrêt sur les intérêts civils dans les jours, voire les semaines suivantes. Ce débat sur les intérêts civils se déroule sans les jurés, dont la mission s'est terminée dès la fin du volet pénal.