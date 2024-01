Le dernier suspect encore détenu pour vols de selles de chevaux libéré sous conditions

Dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 octobre 2023, plusieurs suspects ont été pris en flagrant délit par les unités spéciales de la police fédérale. Deux ressortissants roumains de 38 et 41 ans ont été ainsi appréhendés dans le Hainaut. L'opération s'est poursuivie dans le Limbourg afin d'interpeller les receleurs présumés, une Lituanienne de 33 ans et son compagnon de 56 ans originaire de Mol. Environ 150 selles de chevaux et près de 35.000 euros en espèces ont été saisis à leur domicile et dans leur centre équestre.

Les quatre suspects ont été placés sous mandat d'arrêt après avoir été entendus par le juge d'instruction de Bruges. La chambre du conseil a ordonné mardi matin la libération sous conditions du quinquagénaire et le parquet n'a pas fait appel de la décision. Les autres suspects avaient déjà été libérés.