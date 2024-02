"Le désarroi est du côté des forces de l'ordre et du monde politique"

"Pas du tout", a rétorqué celui qui est désormais candidat DéFI à la Chambre. "Grâce (au décryptage de la messagerie codée) Sky ECC, nous savons que dans le port d'Anvers, 100 tonnes par an peuvent y transiter. Un gramme de cocaïne pure est vendu 50 euros. Vous imaginez le produit financier que cela représente ? Et cela fait des années que ça dure", a-t-il illustré sur le plateau de "Jeudi en prime" (RTBF).

À ses yeux, les renforts de police annoncés par le gouvernement fédéral sont "totalement insuffisants" et "viennent beaucoup trop tard".

Le candidat amarante a plaidé pour un refinancement de la police et de la justice, qui doit permettre de placer la Belgique dans la moyenne européenne. Le budget de la police devrait ainsi passer de 2,6 milliards d'euros à 3,1 milliards et celui de la justice (hors prisons) de 1,5 milliard à 2,35 milliards. Ce refinancement serait réalisé via la "récupération de l'argent sale". "Ce n'est plus dans la poche des citoyens qu'il faut aller chercher l'argent, mais dans la poche des mafias et des malfrats."

Michel Claise s'est enfin dit favorable à une dépénalisation du cannabis et à une vente étatique du produit. "Imaginez ce que cela peut rapporter !", s'est-il exclamé.