Le dessaisissement de deux mineurs alostois suspectés d'assassinat sera jugé le 18 octobre

Les faits se sont produits le 21 décembre 2022 à Berchem. Des témoins ont vu aux alentours de 08H00 comment un adolescent de 16 ans habitant Borgerhout, un district de la Ville d'Anvers, a été poursuivi dans la Wapenstilstandlaan. Dans sa course, il a été poignardé dans le dos et est tombé au sol. Ses agresseurs l'ont encore lézardé de plusieurs coups de couteau avant de prendre la fuite. La victime a été transportée dans un état critique à l'hôpital universitaire d'Anvers (UZA) où il a succombé un peu plus tard à ses blessures.

Trois personnes ont été appréhendées: deux garçons de la région alostoise qui étaient âgés de 16 ans au moment des faits et un jeune de 18 ans en provenance d'Anvers. Les mineurs d'âge ont été placés dans une institution fermée par le juge de la Jeunesse de Termonde tandis que leur complice a été placé en détention par le juge d'instruction. Une sorte de vengeance inhérente au milieu de la drill (un sous-genre musical du hip-hop lancé au début des années 2010 à Chicago, aux États-Unis, ndlr) serait à l'origine de cette agression au couteau. Ce phénomène d'une extrême violence est régulièrement filmé.