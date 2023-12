Le deuxième dirigeant présumé d'un trafic de drogue est connu de la justice

"Lorsque j'ai été libéré en 2013, il ne me restait plus rien", a indiqué l'homme. "Entre 2014 et 2021, je n'ai pas fait passer un seul kilo de drogue. Je n'avais que quelques appartements, loués et sous-loués à des personnes qui se livraient à des activités illégales. L'un de ces appartements était utilisé comme entrepôt, mais je n'avais rien à voir avec l'entrepôt lui-même. Je n'ai fait que le vider par la suite."

Abdelwahab G. a, dans la foulée, reconnu avoir permis à quelques personnes de travailler dans le transport de stupéfiants. Il a, en outre, expliqué avoir été sur plusieurs "projets". "J'espérais pouvoir mener à bien un projet, être financièrement à l'abri et sortir complètement du milieu. Si l'un de ces projets avait mené à quelque chose, on aurait pu me considérer comme le chef d'une organisation criminelle, mais aucun n'a abouti."