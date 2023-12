Le dirigeant présumé d'un trafic de cocaïne avoue partiellement son implication

"J'ai été à la tête d'une organisation criminelle, j'ai participé au trafic de drogue. J'ai joué et j'ai perdu", a reconnu le prévenu, qui avait apparemment des dettes envers ses "employeurs". "Je recevais des ordres de transport et cherchais ensuite des chauffeurs pour les effectuer. Le chauffeur me tenait alors informé de l'itinéraire qu'il empruntait et j'informais, à mon tour, les propriétaires des stupéfiants. Lorsqu'il partait, le chauffeur ne recevait jamais l'adresse exacte, mais uniquement le pays où il devait se rendre. L'adresse lui était communiquée lorsqu'il arrivait dans le pays. Sur le chemin du retour, il rapportait l'argent."

Si Eridan M.G. a avoué avoir gagné de l'argent grâce au trafic de drogue, il a indiqué ne pas avoir encaissé des millions, comme l'a relaté le parquet. "J'ai gagné suffisamment d'argent pour payer mes dettes et vivre", a-t-il indiqué.