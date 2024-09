Le dossier de la lock-down party de Waterloo remis à février faute de personnel au greffe

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon avait prévu toute une matinée ce mardi et une autre le 1er octobre pour examiner les trois dossiers connexes formant l'affaire dite de la "lock-down party de Waterloo". Mais faute de personnel suffisant au greffe, l'audience de mardi n'a pas pu se tenir et le tribunal a indiqué aux avocats n'être pas certain que cette situation problématique puisse s'arranger d'ici au 1er octobre. Le dossier, dont les faits remontent à décembre 2020, a dès lors été reporté aux 4 et 18 février 2025.