Le frère de la victime qualifie l'accusé de "dangereux et qui était toujours armé"

Le frère de la victime, Joël Robert, 56 ans, a témoigné. "Elle a rencontré des problèmes d'alcool à la suite de sa séparation. Elle était malheureuse et toujours amoureuse. Sa maison a brûlé puis elle s'est retrouvée à la rue et dans des squats. Elle vivait grâce aux colis de la Croix-Rouge, où elle allait prendre une douche. J'étais dans la même situation et un ami nous prêtait parfois son abri de jardin pour dormir. Je ne lui connais pas de défaut, mais l'alcool était sa maladie."

Les derniers jours de la victime sont évoqués. "On s'est retrouvé avec les amis dans le parc pour boire un verre et de Monte était là. Je ne l'ai vu que quatre fois dans ma vie. Quelqu'un m'avait dit qu'il avait essayé de l'assassiner. Tout le monde disait qu'il était dangereux et qu'il fallait l'éviter, qu'il était toujours armé de couteaux. Le jour des faits, j'ai conseillé à ma sœur de ne pas traîner avec de Monte car je le considérais comme non fréquentable et violent. Je pense qu'il a voulu se montrer entreprenant envers elle et que cela a dégénéré."