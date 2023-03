Le frère de l'adolescente maintenant soupçonné d'avoir poignardé son beau-père à Huizingen

Les faits se sont déroulés le 25 décembre 2022, à Huizingen. La victime, Elvis B., vivait avec sa compagne et les quatre enfants de celle-ci. Parmi ces derniers, trois adolescents, âgés respectivement de 13, 15 et 17 ans, étaient présents le jour de Noël.

Ce jour-là, à la suite d'une dispute, Elvis B. a reçu un coup de couteau fatal dans la région du cœur et des poumons. La jeune fille de 17 ans a déclaré qu'elle avait menacé son beau-père avec un couteau, mais que ce dernier avait pris le couteau et s'était poignardé lui-même. Cette déclaration ne correspondait pas aux conclusions du médecin légiste et la jeune fille a été inculpée et enfermée dans un centre fermé.