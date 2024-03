Le front commun syndical annonce une nouvelle grève de 24 heures dans les prisons

Les syndicats entendent dénoncer la surpopulation carcérale et l'absence de mesures pour y faire face et la faire baisser. Selon le syndicat, "la sécurité dans les établissements pénitentiaires n'est plus garantie".

Le front commun syndical exige également que le ministre de la Justice, Paul Van Tigchelt, soit présent à la concertation qui sera organisée dans la foulée du dépôt du préavis de grève.