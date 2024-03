Le front commun syndical annonce une nouvelle grève de 24 heures dans les prisons

Les syndicats entendent dénoncer la surpopulation carcérale et l'absence de mesures pour y faire face et la faire baisser. Selon le syndicat, "la sécurité dans les établissements pénitentiaires n'est plus garantie".

"En moins de deux mois, il y a eu quelque 400 détenues de plus. Nous sommes confrontés à une surpopulation de 15% au niveau national et dans plusieurs maisons d'arrêt, cela monte même à 90%. C'est plus qu'alarmant. La sécurité dans ces établissements n'est plus garantie et sur le plan humanitaire, tous les voyants sont au rouge", dénonce encore en substance le syndicat chrétien flamand.