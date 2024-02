Le géant Erasme a quitté Anderlecht pour la Biennale de Venise

La commune bruxelloise d'Anderlecht a fait ses adieux au géant Erasme samedi après-midi. Ce dernier part pour Venise, où il sera exposé, avec six autres géants et géantes de Belgique et de l'étranger, dans le pavillon belge de la Biennale. Le projet est une idée du collectif d'artistes Petticoat Government, qui assure la participation belge à la 60e Biennale de Venise. Le groupe représentera la Fédération Wallonie-Bruxelles aux Giardini du 20 avril au 24 novembre 2024.

Petticoat Government est une sorte d'œuvre chorale ou de corps collectif fondé par sept personnes, à savoir Sophie Boiron, Valentin Bollaert, Simona Denicolai, Pauline Fockedey, Pierre Huyghebaert, Antoinette Jattiot et Ivo Provoost. Ensemble, pour cet événement artistique international, ils ont "conçu un scénario pluridisciplinaire basé sur des géants folkloriques" inspirés par différentes communautés de Belgique, de France et d'Espagne.

"La Biennale est la grande messe de la culture, et de cette grande messe, les gens regardent parfois de haut la culture populaire, vernaculaire ou le folklore", explique Ivo Provoost. "Avec les géants, nous jouons un peu avec l'échelle et cette relation de force. Dans les Alpes, les géants sont des nains face aux montagnes, et dans les Giardini, ils redeviennent des géants. À Venise, les géants de cinq mètres de haut seront exposés sur une plate-forme transparente, de telle façon que les visiteurs pourront marcher en dessous".

Le voyage à Venise et la Biennale ne sont qu'une partie de l'histoire que les artistes veulent raconter avec leur projet. La Biennale sera suivie d'étapes à Charleroi et à Dunkerque, sous la forme d'un colloque, d'un bal populaire, de projections de films et d'une campagne d'affichage.