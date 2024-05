Le jury du procès de Donald Trump s'est accordé sur un verdict, annonce le juge

En arrivant jeudi matin au palais de justice de Manhattan, qu'il a interdiction de quitter pendant toutes les délibérations, Donald Trump avait de nouveau dénoncé un "tribunal de pacotille" et un procès orchestré selon lui par son adversaire, le président démocrate Joe Biden.

"Je veux simplement dire que c'est un jour très triste pour l'Amérique (...) Tout est truqué", a-t-il ajouté, alors qu'il doit être jugé par des citoyens de New York tirés au sort et sélectionnés par la défense et l'accusation.

Après six semaines de procès où il a été question de sexe, d'argent, et de conquête du pouvoir, ces sept hommes et cinq femmes doivent maintenant répondre à une seule question, et à l'unanimité: Donald Trump s'est-il rendu coupable de 34 falsifications de documents comptables pour dissimuler un paiement de 130.000 dollars à l'actrice de films X Stormy Daniels, destiné à lui éviter un scandale sexuel à la toute fin de sa campagne présidentielle de 2016 ?