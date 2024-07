Le kickboxeur Jamal Ben Saddik arrêté dans le cadre d'une enquête sur un enlèvement

Deux hommes de 22 et 33 ans, originaires de Ranst et d'Anvers, ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête judiciaire sur l'enlèvement d'un Anversois de 29 ans, a indiqué le parquet d'Anvers lundi. Le trentenaire serait le kickboxeur anversois Jamal Ben Saddik.

L'autre suspect, qui serait Jamal Ben Saddik selon une source, comparaîtra mercredi. "L'enquête est menée par la police judiciaire fédérale (PJF) d'Anvers sous la direction du juge d'instruction. Un lien possible avec le milieu de la drogue est actuellement évalué. Dans l'intérêt de l'enquête en cours, aucune information supplémentaire ne sera donnée", a conclu Mme Belmans.

Jamal Ben Saddik et sa famille ont régulièrement été victimes d'agressions liées au milieu de la drogue. Son club de sport à Deurne et le domicile de ses parents ont notamment été visés par des attaques. Il a également été détenu pendant un temps dans le cadre de l'opération Sky ECC et a été condamné avec son frère pour une affaire de blanchiment d'argent au mois de juin, dans laquelle il a écopé de 40 mois de prison et d'une amende de 40.000 euros.