Le Liban commémore l'explosion au port de Beyrouth sur fond de craintes de la guerre

Plusieurs marches devraient converger vers le port dans l'après-midi pour rendre hommage aux victimes et réclamer des comptes aux responsables, l'enquête étant au point mort.

Le 4 août 2020, l'une des plus grandes explosions non nucléaires de l'histoire dévastait des quartiers entiers de la capitale, tuant plus de 220 personnes et en blessant plus de 6.500.