Le lieutenant poursuivi conclut un accord avec le ministère public

Le lieutenant poursuivi pour l'incendie sur le domaine militaire Groot Schietveld, à Brecht, a conclu un accord avec le ministère public et pourrait bénéficier d'une suspension du prononcé, étant donné que la Défense a réparé le préjudice. L'accord a été présenté mercredi devant le tribunal correctionnel d'Anvers, qui devra se prononcer à la fin du mois.

L'incendie s'est déclaré le 23 avril 2021 lors d'un exercice avec des munitions traçantes et a détruit 570 hectares de forêts et de landes. L'enquête judiciaire a révélé que la cause était entre autres l'utilisation de balles hautement inflammables, alors que ces munitions ne peuvent pas être employées dans un contexte de risque d'incendie.

Le lieutenant qui dirigeait l'exercice a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour répondre des faits.