Le mandat d'arrêt de la gérante d'un cabinet comptable limbourgeois confirmé

La chambre du conseil de Hasselt a confirmé mardi le mandat d'arrêt contre la gérante d'un cabinet comptable de Houthalen qui aurait proposé ses services à des organisations criminelles. Les soupçons portent principalement sur des fraudes à la faillite, fiscales, sociales ainsi que du blanchiment d'argent. Le mandat d'arrêt de son mari avait déjà été confirmé vendredi dernier.

"La chambre du conseil a décidé de maintenir la détention de ma cliente. Elle n'interjettera pas appel et se tient à disposition pour coopérer à l'enquête", a indiqué mardi son avocat Me Van Overbeke. Mardi dernier, 16 perquisitions ont été menées et neuf personnes ont été arrêtées. Le lendemain, quatre autres perquisitions ont eu lieu à Genk, Diest et Schaerbeek, et trois personnes supplémentaires ont été privées de liberté.

Douze personnes ont donc été appréhendées en Belgique et une autre aux Pays-Bas, dont la remise sera demandée. "Les enquêteurs ont entretemps déjà identifié des fausses factures adressées à des sociétés-écrans pour un montant de 4,3 millions d'euros au moins. Plusieurs hommes de paille et clients ont été identifiés", avait expliqué le magistrat de presse Bruno Coppin du parquet du Limbourg, la semaine dernière. L'enquête porte sur une organisation soupçonnée de soutenir d'autres organisations criminelles au niveau financier, comptable et du droit des sociétés. Le cabinet comptable potentiellement impliqué compte plus de 400 clients. En plus de fournir des conseils comptables et financiers, il aurait proposé des sociétés fantômes et des hommes de paille permettant à des réseaux criminels de commettre des fraudes à la faillite, des fraudes fiscales, des fraudes sociales, des escroqueries, du blanchiment d'argent et d'autres délits.