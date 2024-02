Le mandat d'arrêt du suspect de l'assassinat d'une femme à Oudsbergen confirmé

L'avocat de Günther V. L., Jan Keulen, a confirmé mardi que le quinquagénaire resterait en prison plus longtemps. L'homme ne contesterait pas son implication dans le féminicide et coopèrerait à l'enquête. "Il a déjà fait une déclaration à la police et au juge d'instruction. Au cours des prochains jours, il sera à nouveau interrogé et fournira des textes et des explications sur les faits et le contexte relationnel", a déclaré l'avocat.

Le corps sans vie de la victime a été retrouvé jeudi vers 14h15 dans une habitation d'Oudsbergen. Les enquêteurs ont rapidement soupçonné son mari. Il a immédiatement fait l'objet d'un signalement international et a été retrouvé en Wallonie.