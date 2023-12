Le méga-procès pour trafic de stupéfiants Encro a commencé

Le plus grand procès correctionnel que la Belgique ait connu a débuté lundi matin devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Au total, 124 personnes, quatre entreprises et un inconnu devront répondre de trafic de cocaïne et de cannabis à grande échelle, entre autres. Le vaste dossier de drogue a été mis au jour après le décryptage des réseaux Encrochat et Sky ECC. La défense estime qu'il y a beaucoup de soucis, tant concernant l'ampleur du procès que les preuves fournies par le parquet fédéral.

L'enquête a commencé lorsque les polices française et néerlandaise ont déchiffré le réseau de communication crypté Encrochat. Après que les services de police belges ont découvert le réseau téléphonique crypté Sky ECC, les enquêteurs ont eu accès à de nombreuses informations supplémentaires.

Ainsi, en octobre 2021, la police judiciaire fédérale de Bruxelles (PJF) a réussi à démanteler un réseau d'organisations criminelles prétendument actives dans le trafic de cocaïne entre l'Amérique du Sud et l'Europe, et dans le trafic de cannabis entre l'Afrique du Nord et l'Europe. Les stupéfiants auraient été acheminés via des conteneurs maritimes et des jets privés, auraient été reconditionnés dans des laboratoires belges, avant d'être exportés vers différents pays européens.