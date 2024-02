Le ministère public demande aux jurés de retenir le meurtre

Le magistrat du parquet a présenté des éléments qui convergent, selon lui, vers l'intention d'homicide: les moyens utilisés par l'auteur (un couteau et ses poings), la force et la violence des coups, la localisation des coups (tête et haut du corps), l'acharnement dans le chef de l'accusé alors que la victime est inconsciente, la furie, les déclarations de l'accusé après les faits, et son attitude après le crime.

La nuit du 8 au 9 juillet 2021, une dispute a éclaté entre Mehdi Lammah et Shany Boesmans dans un appartement de la rue de la Trouille à Mons. Des coups ont été échangés. L'accusé s'est saisi d'un couteau et a poursuivi la victime pour la frapper à sept reprises avec le couteau. Deux lésions de défense ont été relevées sur les bras de la victime. Une lésion, potentiellement létale, a été relevée au niveau du torse.