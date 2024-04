Le mouvement se fera par provinces à partir de lundi côté flamand

Grégory Wallez, secrétaire général CGSP Justice, précise que l'alternance quotidienne par provinces ne vaut que pour le personnel néerlandophone. "Nous continuons le mouvement tel qu'il est au moins jusqu'à une prochaine réunion prévue avec les collègues francophones le 11 avril".

Le personnel pénitentiaire flamand fera grève dans les établissements du Brabant flamand et de Bruxelles les 8, 17, 26 et 30 avril, de Flandre orientale les 9, 16, 25 et 29 avril, du Limbourg les 10, 15, 23 et 30 avril, de Flandre occidentale les 11, 16, 24 et 29 avril et de la province d'Anvers les 12, 17, 22 et 30 avril.