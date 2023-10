Le MR veut une "vraie politique du retour" pour les personnes en situation illégale

Une vraie politique du retour pour les personnes en situation illégale, une aide aux pays tiers conditionnée à la réadmission de leurs ressortissants et un renforcement des règles de regroupement familial: les militants du MR, réunis nombreux dimanche en congrès programmatique à Wavre, ont adopté ces propositions parmi trente autres.

Celles-ci ont été adoptées dans les domaines de l'immigration, la sécurité et la justice, où on les entend souvent, mais aussi pour l'enseignement, le climat, la santé, et l'institutionnel.

"Pour conserver la confiance de la population, la politique d'asile et de migration peut avoir un impact positif sur la société si elle est strictement contrôlée et correctement gérée" a soutenu le Mouvement, dès l'entame du congrès.