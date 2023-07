Le naufragé australien secouru en haute mer laisse sa chienne au Mexique

Timothy Shaddock et Bella ont survécu grâce à du poisson cru et de l'eau de pluie avant d'être secourus par un thonier mexicain à plus de 1.200 milles nautiques (2.200 km) de toute côte.

"Le chien a été donné par Timothy au capitaine du bateau qui lui a sauvé la vie", a déclaré mercredi aux médias locaux Antonio Guerra, directeur de la société propriétaire du thonier qui a effectué le sauvetage.