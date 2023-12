Le nombre de pactes successoraux a bondi en 2023

Les pactes successoraux ont le vent en poupe en Belgique. Depuis le début de l'année, leur nombre a en effet bondi de 39% de plus qu'au cours de la même période en 2022. Les mandats de protection extrajudiciaire (+26,2%) et les testaments (+9.3%) ont également la cote, ressort-il jeudi du baromètre de la famille de la Fédération du Notariat (Fednot).

Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les successions en septembre 2018, 17.560 pactes successoraux ont été conclus dans notre pays. L'année 2022 a marqué une accélération, avec 4.649 pactes successoraux recensés. Les neuf premiers mois de cette année en affichent 4.552, en hausse de 39% par rapport à la même période en 2022. Cette augmentation est encore plus significative en Wallonie (+61,9%) et à Bruxelles (+52,8%).

Un pacte successoral offre aux familles des options supplémentaires pour régler leur succession "en toute transparence", explique la fédération. "Tous les héritiers sont impliqués dans les discussions, ce qui permet de réduire les conflits familiaux et de gagner en sérénité."

Par ailleurs, quelque 76.208 mandats de protection extrajudiciaire ont été clôturés en 2023, en progression de 26,2% sur base annuelle. Bien que ces derniers soient particulièrement prisés en Flandre, leur popularité progresse également en Wallonie (+22,4%) et à Bruxelles (+9,6%).

Les testaments, quant à eux, affichent une progression plus timide (+9,3%). Depuis le début de l'année, 56.737 testaments ont été enregistrés dans notre pays. Cette hausse est plus marquée en Wallonie et à Bruxelles (+10,4 %), lesquelles totalisent 17.801 testaments. La province du Hainaut sort du lot, avec plus de 6.000 testaments conclus.