Le parlement flamand demande une enquête à la Sûreté de l'Etat

Dans ce courrier que Belga a pu consulter et dont une copie a également été envoyée au ministre de la Justice Paul Van Tigchelt (Open VLD), figurent les révélations des médias sur Frank Creyelman, l'ancien politicien Vlaams Belang qui a travaillé durant des années comme informateur d'un espion chinois.

Frank Creyelman a siégé au parlement flamand entre 1995 et 1999 et de 2007 à 2014. L'assemblée régionale demande donc à la Sûreté de l'État de "collecter, analyser et traiter les renseignements sur les activités qui menacent ou pourraient menacer la sécurité intérieure de l'État et la survie de l'ordre démocratique et constitutionnel".