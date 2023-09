Le parquet bruxellois veut laisser les communes sanctionner plus d'infractions

Le parquet de Bruxelles, en sous-effectif, entend déléguer aux communes le soin de sanctionner de nouvelles infractions, écrit L'Echo dans son édition du samedi. Aux vols à l'étalage plafonnés à 250 euros, le parquet veut ajouter les vols de montants supérieurs (sans limite de valeur donc) et les coups et blessures sans incapacité de travail et sans circonstances aggravantes, à l'exception des violences intrafamiliales, ressort-il du nouveau protocole d'accord proposé aux communes par le procureur du Roi faisant fonction.