Le parquet cherche l'agresseur sexuel d'une jeune femme, violentée à Hoeilaart début août

Ce jour-là, vers 20h30, une jeune femme a été agressée par un individu à 100 mètres de l'entrée de la forêt de Soignes, à hauteur de la Sparrebosstraat à Hoeilaart. L'individu a traversé les bois pour aborder la victime dans un anglais approximatif. "Il lui a dit 'Wanna talk' et 'I love you, I want to kiss you'. La jeune femme a poursuivi sa route mais, très rapidement, elle a été poussée violemment au sol et a été agressée à plusieurs reprises. La victime a finalement pu se dégager de son agresseur et prendre la fuite", retrace le parquet.

L'agresseur mesure environ 1m60 et est très musclé. Il a le teint mat, les yeux foncés, est chauve ou a les cheveux rasés. Au moment des faits, il portait une chemise et un pantalon bruns.