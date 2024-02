Le parquet de Bruxelles confirme que deux fusillades ont eu lieu la nuit dernière

Le parquet de Bruxelles a confirmé, mercredi en fin de matinée, que deux fusillades se sont produites durant la nuit de mardi à mercredi dans le quartier de la Porte de Hal et de la gare Bruxelles-Midi. La première a eu lieu sur le boulevard du Midi à Bruxelles vers 01h30 et n'a fait aucun blessé. La seconde a eu lieu square Jacques Franck à Saint-Gilles et a fait un mort.