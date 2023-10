Le parquet de Bruxelles lance un avis de disparition pour un jeune garçon de 15 ans

A la requête du parquet de Bruxelles, et en collaboration avec Child Focus, la police diffuse dimanche soir un avis de recherche concernant un jeune de garçon de 15 ans, Issiaga Camara. Ce dernier a quitté son domicile ce dimanche vers 16h30 situé rue Verte à Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles). Depuis, il ne s'est plus manifesté.

Issiaga mesure environ 1m70 et est de corpulence normale. Il a les cheveux noirs rasés sur les côtés. Aucune description vestimentaire n'a pu être établie, souligne la police qui ajoute que cette personne peut paraître confuse et désorientée.

Si vous avez vu Issiaga Camara ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu ou via Child Focus au n°116000. Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro gratuit 0800 30 300.