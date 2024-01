Le parquet de Hal-Vilvorde enquête sur une possible tentative d'enlèvement à Overijse

"Mardi, un garçon de neuf ans revenait de l'école primaire 't Kasteeltje à Overijse, à pied, lorsqu'il a été abordé, au croisement de la Luxemburglaan et du Korteveld, par le conducteur d'une camionnette blanche", a déclaré la porte-parole du parquet. "Il lui aurait proposé de le reconduire chez lui. Le garçon s'est éloigné et le conducteur est alors sorti de sa voiture pour tenter de l'emmener de force. Le garçon s'est défendu et a réussi à s'échapper."

Le parquet a ouvert une enquête sur les faits. Aucun suspect n'a été interpellé. La police assurera une présence renforcée aux abords de l'école.