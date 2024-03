Le parquet de Namur lance un appel à témoins pour identifier un homme décédé à Andenne

"Vendredi dernier, vers 09h30, le corps sans vie d'un homme a été découvert dans la Meuse, à proximité de l'écluse d'Andenne-Seilles. À ce stade, cette personne n'a pas pu être identifiée", explique la police.

L'individu, de corpulence normale, est âgé entre 30 et 50 ans et mesure 1 mètre 77. Il a le crâne rasé, porte une barbe et une moustache châtain foncé, et présente une dentition incomplète. Son biceps gauche est tatoué de l'inscription "Forca" ou "Morca", accompagnée d'un dessin représentant un dragon.