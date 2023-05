Le parquet de Valenciennes ouvre une nouvelle enquête sur le "violeur de la Sambre"

Une information judiciaire a été ouverte sur une série de viols, tentatives de viols et agressions sexuelles qui pourraient être imputables à Dino Scala (61 ans), déjà condamné pour 54 faits similaires, a-t-on appris mardi auprès du parquet de Valenciennes, confirmant une information du JDD.

Le parquet affirme avoir été saisi par le procureur général près la cour d'appel de Douai, le 7 mars, à la suite du procès de Dino Scala, surnommé le "violeur de la Sambre", "d'une série de faits de viol et tentative de viol et agression sexuelle commis entre 1988 et 2009".

Aussi, le parquet a saisi le juge d'instruction aux fins d'ouverture d'une information judiciaire le 15 mars.