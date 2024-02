Le parquet diffuse des images de suspects potentiels de l'attaque mortelle à Merksem

Le parquet et la police d'Anvers ont diffusé vendredi des images dans le cadre d'une attaque meurtrière qui avait coûté la vie à une jeune fille de 11 ans en janvier 2023 à Merksem. Deux hommes et une voiture, qui se trouvaient à proximité du lieu des faits avant et après ceux-ci, sont visibles sur les photos.

Le parquet n'est pas certain que les deux hommes étaient impliqués dans l'attaque. "Il s'agit peut-être d'une série de coïncidences et ces hommes n'ont possiblement rien à voir avec les faits, mais alors la police veut leur parler pour clore cette piste", explique le parquet.

Une heure avant les faits, un homme se trouvait dans la Vuurkruisenlaan et a emprunté la Houthulststraat, précise la police. Il a traversé la rue quelques minutes plus tard en compagnie d'un deuxième homme. Le premier lui a montré la direction de la Vuurkruisenlaan et de la Nieuwdreef. Ils ont continué leur route et longé l'allée où la voiture sera garée plus tard.

"Le premier individu est âgé entre 20 et 30 ans. Il est de corpulence normale et a les cheveux foncés. Il portait un long manteau clair à capuche, un pantalon foncé et des chaussures claires. Le deuxième est de corpulence normale et a les cheveux foncés. Il portait une longue veste matelassée claire à capuche, un pantalon clair et des chaussures foncées", détaille la police.