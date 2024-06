Le parquet et le service de déminage se sont rendus sur les lieux de l'explosion à Hoboken

Le parquet, le Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (Sedee), le laboratoire de police technique et scientifique ainsi qu'un juge d'instruction, un médecin légiste et un expert en incendie se sont rendus jeudi après-midi sur les lieux de l'explosion qui a détruit la partie supérieure d'un immeuble, dans le district anversois de Hoboken. La police a précisé que l'objectif était d'assurer la sécurité des services de secours durant les opérations de sauvetage à venir.