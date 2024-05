Le parquet européen met au jour une fraude aux huiles de moteur en Italie

Une enquête menée par le Bureau du procureur général européen (EPPO) a démantelé une organisation criminelle, ayant des ramifications jusqu'en Belgique, qui aurait importé de l'huile de moteur en Italie en éludant systématiquement la TVA. Quelque 470 tonnes d'huile de contrebande ont été saisies pour une fraude estimée à plus de 15 millions d'euros.

L'enquête a permis d'identifier 14 personnes, parmi lesquelles les leaders présumés de l'organisation. Huit personnes ont été placées en détention préventive et six font l'objet d'un mandat d'arrêt.

Dans un communiqué, le parquet européen évoque une opération "mains grasses" qui a donné lieu ce mardi à des perquisitions dans les régions de Bari, Campobasso, Foggia, Matera, Rome, Trieste et Turin. Des devoirs d'enquête ont également été réalisés en Lettonie.

Selon le parquet européen, l'organisation criminelle compte des membres en Italie, mais aussi en Belgique, en République tchèque, en Estonie, en Hongrie, en Pologne, en Slovaquie et en Slovénie. Ils vendaient sur le marché italien d'importantes quantités d'huile pour voitures et camions. Plusieurs méthodes (sociétés boîte aux lettres...) étaient utilisées pour éluder la TVA et les accises.

Il serait aussi question de contrefaçon d'huiles et de blanchiment d'argent.